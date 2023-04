Meda, finisce contro un’auto: è in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo

E’ stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo il conducente di un ciclomotore (ancora in fase di identificazione, inizialmente si pensava a un 23enne di Giussano, risultato invece, da accertamenti dei carabinieri, il proprietario del mezzo) coinvolto poco dopo mezzanotte del 7 aprile, a Meda, in un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione dell’Arma – dinamica e responsabilità del sinistro in fase di accertamento – è finito contro una vettura condotta da un 33enne di Solaro. Il sinistro si è verificato all’incrocio tra via Piave e via Caduti Medesi e si trova ricoverato in terapia intensiva nel reparto di neurorianimazione in prognosi riservata. Versa in pericolo di vita.

Meda, il conducente dell’auto positivo all’alcol test

Il conducente dell’autoveicolo, sottoposto al test etilometrico, è stato trovato positivo con un valore di 0,79 grammi litro alla prima prova e di 0,66 grammi litro alla seconda.

(Notizia aggiornata)