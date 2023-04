Giussano: fuori strada dopo due giri della rotonda, poi si mette a cantare

Notte sopra le righe per un ragazzo di 23 anni di Mariano Comense. Sopra le righe e sopra la rotonda di Giussano tra le vie Cavera e Cavour. Il ragazzo avrebbe bevuto un bicchiere di troppo, ma ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test chiesto dai carabinieri della Radiomobile di Seregno intervenuti intorno alle 2.

Giussano: fuori strada dopo due giri della rotonda, ha rifiutato l’alcol test

Quel che appare certo, riferito ai militari, è che all’altezza della rotatoria avrebbe voluto mettersi alla prova alla guida e avrebbe affrontato due giri ad alta velocità. Prima di perdere il controllo e di finire sullo spartitraffico contro un palo della segnaletica stradale. Con danni all’auto e per fortuna senza conseguenze fisiche.

Ma il giovane è apparso alterato, tanto che, tra una frase sconnessa e l’altra, nella notte brianzola si sarebbe anche messo a cantare “Sotto il sole di Riccione” citando i TheGiornalisti di Tommaso Paradiso.

Giussano: fuori strada dopo due giri della rotonda, denuncia e patente ritirata

Intanto aveva chiamato la mamma ammettendo di “essere stato uno stupido”. La donna arrivata sul posto ha preso in custodia il figlio e l’auto non marciante. Il ragazzo è stato denunciato per il rifiuto all’alcol test, gli è stata ritirata la patente con la contestuale decurtazione di 10 punti e sanzione amministrativa per la perdita del controllo del veicolo, violazione prevista dal codice della strada.