McDonald’s, premio come miglior direttore ad Andrea Pagani del ristorante di Biassono

Global Ray Kroc Award 2024 come miglior Direttore di un ristorante McDonald’s nel mondo ad Andrea Pagani, Store Manager del ristorante McDonald’s di Biassono in via Cesana e Villa. Si tratta, spiega l’azienda: “Di un riconoscimento speciale che sottolinea il grande impegno profuso alla guida dello store in questi ultimi anni: il suo approccio positivo e le sue doti comunicative hanno permesso di raggiungere importanti risultati a partire dal gennaio 2022”.

Andrea Pagani

Il Global Ray Kroc Award, dedicato al fondatore di McDonald’s, è il premio internazionale che ogni anno viene assegnato ai migliori direttori degli oltre 38.000 ristoranti nel mondo che hanno raggiunto risultati eccellenti e che, allo stesso tempo, rappresentano appieno i valori di McDonald’s. Sono stati 398 i direttori premiati quest’anno: “scelti in 70 mercati dai franchisee McDonald’s e dal management, che hanno voluto lodare il loro lavoro, la loro dedizione e l’impegno profuso verso l’azienda e i clienti”.

McDonald’s, premio al direttore di Biassono: assunto nel 2010 poi il corso da manager

Andrea Pagani, classe 1992, ha iniziato a lavorare in McDonald’s mentre preparava la maturità. Nel 2010 l’assunzione e, negli anni successivi, ha frequentato un corso di formazione per diventare Manager tanto che nel luglio 2021 è diventato Store Manager del ristorante di Biassono.

“Credevo fosse una scelta lavorativa temporanea. Ho dovuto rivedere i miei piani quando mi hanno proposto di seguire il percorso di formazione per diventare Manager – ha commentato Andrea Pagani – Nel luglio 2021 sono diventato direttore del ristorante di Biassono, un importante riconoscimento da parte del mio licenziatario che ha sempre creduto in me, supportandomi nella mia crescita personale e professionale. Amo quello che faccio e provo tanto rispetto verso questo ruolo – ecco perché sono molto orgoglioso di aver ricevuto il Global Ray Kroc Award”.

McDonald’s, l’azienda: “Per noi pari opportunità e crescita professionale pilastri”

“L’iniziativa – spiega l’azienda – è una conferma dell’attenzione che McDonald’s, con oltre 32.000 dipendenti e 670 ristoranti in Italia, dedica ai suoi dipendenti. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali. Attraverso la formazione chiunque può arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità a livello nazionale e internazionale”.