I McDonald’s di Monza e Brianza regalano 314 pasti alle famiglie in difficoltà

McDonald’s, catena di fast food, insieme alla Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, organizzazione non profit che offre assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie gestendo le “Case Ronald” vicino agli ospedali (quattro in Italia), danno il via alla terza edizione di “Sempre aperti a donare”.

L’iniziativa, partita nel 2020, con lo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà durante i periodi complicati, come ad esempio il lockdown, viene riproposta per il terzo anno dato il numero sempre in crescita di persone a rischio povertà. L’obiettivo prefissato per quest’anno sarà arrivare a donare 200.000 pasti in 200 città italiane.

Dove vanno i pasti donati da McDonald’s

All’iniziativa hanno aderito anche alcuni ristoranti della grande M in Brianza: McD di Monza in viale Lombardia, i ristoranti di Concorezzo, Desio, Varedo, Biassono, Limbiate e Verano. In Brianza McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald sono convenzionati con Banco Alimentare Lombardia, con la Comunità di Sant’Egidio e con altri enti, attraverso i quali distribuiscono “314 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio” – come si legge in una nota della catena internazionale – alla cooperativa sociale Fraternità Capitanio onlus di Monza, a varie sedi Caritas, alla parrocchia San Giorgio, alla Fondazione Eris onlus di Limbiate, alla San Vincenzo Frassati* (che gestisce l’asilo notturno) o al Banco di solidarietà di Biassono.