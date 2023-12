Maxi blitz dei Carabinieri a Solaro, cinque arresti

Servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Solaro nella mattinata del 13 dicembre da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rho coadiuvati da personale del Gruppo di Rho, del terzo reggimento “Lombardia” e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio oltre che da personale dei Vigili del fuoco di Saronno e della Polizia Locale di Solaro.

Maxi blitz dei Carabinieri a Solaro: perquisiti box e appartamenti

Eseguite da parte dei militari dell’Arma alcune perquisizioni d’iniziativa in appartamenti e box di due complessi condominiali in piazza San Pietro e in via Cinque Giornate: “Noti per diffusi fenomeni di degrado sociale ed urbano legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina“.

Controllati 42 soggetti, cinque dei quali, di origine magrebina, sono stati tratti in arresto. Sedici i deferiti in stato di liberà, 8 segnalati amministrativamente quali assuntori di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione sequestrari ingenti quantitativi di cocaina, hashish e più di 8000 euro in contanti.

Maxi blitz dei Carabinieri a Solaro dopo segnalazioni dei cittadini

Si è trattato di una attività di controllo straordinario scaturita, da “numerose segnalazioni di cittadini pervenute al comando della Stazione Carabinieri di Solaro, nonché dall’attività info-investigativa svolta dai militari sul territorio“.

Durante le operazioni, due cittadini marocchini avrebbero tentavato di darsi alla fuga lanciandosi da una finestra del loro appartamento, al secondo piano, tentando si disfarsi di un borsello, poi recuperato, contenere “un panetto termo-sigillato con 650 grammi di cocaina“. Su uno dei due soggetti, inoltre, pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco.

Un altro cittadino di origine nordafricana è stato tratto in arresto perché destinatario di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stesso provvedimento, in flagranza reato., per un cittadino marocchino che, da comparazione dattiloscopica, sarebbe rientrato illegalmente sul Territorio Nazionale, dopo essere stato espulso nel 2019 mediante accompagnamento alla frontiera.

Maxi blitz dei Carabinieri a Solaro: 16 denunciati in stato di libertà

Denunciate in stato di libertà 16 persone, una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 15 per permanenza illegale sul Territorio Nazionale. Infine, sono stati segnalati amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti 8 cittadini extracomunitari, trovati in possesso complessivamente di 8,5 grammi di hashish.

Maxi blitz dei Carabinieri a Solaro: il video