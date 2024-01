Mara Sattei e Spiderman a Monza: musica e supereroi per i bambini del Comitato Verga

Un supereroe e una cantante graziosa e gentile. Il Comitato Maria Letizia Verga ha accolto mercoledì due simpatici ospiti: Superman e Mara Sattei. L’uomo ragno all’anagrafe è Mattia Villardita, un giovane impiegato savonese che, indossando l’inconfondibile tuta con la ragnatela, si reca negli ospedali di tutta Italia a regalare un sorriso ai piccoli ricoverati. Per il suo grande impegno ha ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Al centro monzese di via Cadore, Villardita si sente a casa tanto che non esita a definirlo “il mio centro del cuore”.

Mara Sattei e Spiderman a Monza: per i giovani pazienti del Comitato Verga

Ad animare la giornata con piacevoli canzoni ci ha pensato Mara Sattei, cantautrice originaria di Fiumicino, che nell’estate del 2022 ha dominato le classifiche con il “tormentone” “La dolce vita” interpretato insieme a Fedez e Tananai. Semplice, sorridente e disponibile, Sattei ha cantato i suoi brani più famosi accompagnata dal gruppo Officine Buone, un’organizzazione di volontariato milanese, anch’essa habitué della struttura dove vengono curati i bambini ammalati di leucemia.

Mara Sattei e Spiderman a Monza: foto di rito e incoraggiamenti

Spiderman e Mara si sono intrattenuti con i piccoli pazienti sia nell’atrio della palazzina del Centro sia raggiungendo nelle loro camere di degenza coloro che non potevano muoversi. Inevitabili le foto di rito, le chiacchierate con i bambini desiderosi di conoscerli, i giochi, le strette di mano e gli incoraggiamenti fatti ai genitori e allo staff medico e paramedico che si rapporta sempre con gioia e sensibilità con gli ospiti che sovente vengono a visitare il centro.

Villardita, che da ragazzo ha conosciuto anch’egli le difficoltà dovute a una malattia e ai ricoveri in ospedale, ha ringraziato il “magico mondo” del Comitato Verga sottolineando il suo modo di curare i bambini: “Non solo con la forza della scienza ma anche con quella dell’anima”.