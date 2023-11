Manovre scolastiche a Monza: cosa succede a San Rocco

La elementare Omero sarà accorpata alla media Pertini e l’edificio che verrà liberato ospiterà i laboratori dei due istituti oltre a un’aula magna al servizio della comunità: è l’intervento più vistoso del programma di rigenerazione urbana del quartiere San Rocco a Monza finanziato dalla Regione.

Manovre scolastiche a Monza: efficientamento energetico di quattro scuole

I lavori di efficientamento energetico delle quattro scuole del quartiere, che dovrebbero partire all’inizio del 2025, sono stati illustrati mercoledì dal sindaco Paolo Pilotto e dall’assessore alle Opere pubbliche Marco Lamperti: in tutti gli edifici sarà posato il cappotto e saranno rifatti i serramenti e gli impianti.

Alla Pertini la rimodulazione degli interni consentirà di far spazio alle classi della Omero mentre nei seminterrati della elementare saranno allestiti una palestrina e un refettorio per gli alunni di entrambe le scuole. Saranno, inoltre, rifatti i campi sportivi e la palestra.

Manovre scolastiche a Monza: il cronoprogramma

Alla materna Sauro gli operai, oltre ad ammodernare lo stabile dal punto di vista energetico, rimuoveranno la pavimentazione esterna e incrementeranno le aree verdi mentre alla primaria Zara riqualificheranno l’ex alloggio del custode che potrebbe essere destinato a un’associazione che organizza corsi di ceramica. I cantieri assorbiranno, complessivamente, 10.043.000 euro.

I due amministratori hanno dettato il cronoprogramma per l’inaugurazione della nuova Bellani che sarà costruita di fronte all’attuale: i lavori dovrebbero iniziare all’inizio del ’25 per concludersi con l’abbattimento della scuola da dismettere nell’estate del ’26.

«Le demolizioni – ha assicurato Pilotto – saranno effettuate nei mesi in cui gli studenti non saranno in classe: per tutta la durata dell’intervento non correranno alcun pericolo». L’edificio, ha precisato Lamperti, sarà all’avanguardia: sarà realizzato in legno lamellare e avrà un impatto energetico vicino allo zero: il disegno prevede una piazza protetta, che la sera sarà chiusa, e l’apertura al pubblico dell’auditorium.

Manovre scolastiche a Monza: il centro sportivo di via Rosmini

In primavera dovrebbe partire la riqualificazione del centro sportivo di via Rosmini che richiederà 2.80.000 euro mentre all’inizio del ’24 dovrebbe iniziare l’adeguamento dell’asilo notturno di via Raiberti, per una spesa di 310.000 euro, che permetterà di aumentare i letti da 25 a 36 euro.

«Gli spazi riservati alle persone in difficoltà non saranno solo accoglienti, ma anche belli – ha commentato Pilotto – per questo ho chiesto che la stazione di posta per i senza dimora che sarà creata all’ex Tpm abbia uno spazio esterno verde con panchine e tavolini».

«Abbiamo riservato grande attenzione alle periferie – ha aggiunto – ma non abbiamo dimenticato il centro: se arriverà l’autorizzazione della Sovrintendenza entro febbraio piantumeremo lungo il perimetro del monumento ai Caduti una siepe bassa ma profonda che impedirà ai cani di scorrazzare sulle aiuole».