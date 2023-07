Maltempo: appello della Coop Eureka, raccolta fondi per il giardino della casa ad Albiate

Un aiuto per sostenere le spese per la messa in sicurezza del giardino colpito duramente dal nubifragio che si è scatenato sulla Brianza tra venerdì 21 e lunedì 24 luglio. È il contenuto dell’appello lanciato dalla Cooperativa sociale Eureka ad Albiate alla ricerca di finanziatori che possano contribuire alle spese necessarie per il ripristino dello spazio verde che contorna la nuova casa.

Maltempo: appello della Coop Eureka, messa in sicurezza di vecchi alberi

«A causa dei pericolosi temporali, dobbiamo con urgenza mettere in sicurezza ed abbattere alcuni vecchi alberi del nostro giardino – fanno sapere dalla Cooperativa sociale – chiediamo un aiuto per sostenere le spese. Il costo è di 10mila euro, confidiamo nella generosità di tutti».

Maltempo: appello della Coop Eureka, le coordinate

Per quanti volessero dare una mano, le coordinate IBAN sono IT52I0890134000000000203111 con causale: donazione sicurezza alberi. Il messaggio è stato veicolato anche attraverso i social network e le condivisioni stanno raggiungendo numerosi destinatari.

Il nubifragio ha creato danni al giardino, ma non si è perso tempo; già nei giorni scorsi, infatti, i lavori di sistemazione sono partiti a spron battuto perché la sicurezza è fattore prioritario. Gli utenti della Cooperativa sociale vedanese hanno traslocato nella nuova casa di Albiate sul finire dello scorso anno, in una proprietà di via 2 giugno. Un luogo importante per le varie attività svolte, spazioso per accogliere sino ad una ventina di persone, con un giardino annesso. Uno spazio verde che mostra i segni causati dal maltempo, ma che è pronto a rinascere anche grazie all’aiuto di tutti.