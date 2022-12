Nuova casa ad Albiate per la coop sociale Eureka: continua la raccolta fondi

Si stanno ancora sistemando nella loro nuova casa i ragazzi della cooperativa vedanese Eureka, che da poco più di un mese hanno traslocato nella palazzina (ora finalmente di proprietà) ad Albiate, in via 2 Giugno.

Nuova casa ad Albiate per la coop sociale Eureka: due piani, fino a 19 posti e un grande giardino

Due piani e fino a 19 posti disponibili, oltre a un grande giardino che ospiterà attività e laboratori. Un sogno, quello di una casa finalmente destinata esclusivamente alle persone con disabilità della cooperativa, costato 300.000 euro solo per i lavori di ristrutturazione dello stabile.

Nuova casa ad Albiate per la coop sociale Eureka: oggi tredici ospiti con disabilità

Oggi la nuova casa accoglie tredici ospiti, gli stessi che abitavano negli appartamenti che la cooperativa aveva in affitto a Vedano. Con loro una quindicina di operatori. Il grosso degli interventi è stato ultimato ma molti altri lavori devono ancora essere completati. Per questo motivo la cooperativa, in occasione delle feste di Natale, ha riproposto la campagna di raccolta fondi “Una casa nel cuore”.

«Caro Babbo Natale non ti chiediamo regali speciali, vorremmo avere solo tanti amici che ci aiutino ad avere una casa», avevano scritto i ragazzi di Eureka, rivolgendosi agli amici e sostenitori della cooperativa. Tante le spese già affrontate: 150.000 euro per gli impianti elettrici ed idraulici, 80.000 euro di opere edili, 50.000 per i serramenti nuovi e ancora 30.000 euro per l’installazione dell’ascensore. I 9.000 euro per il trasloco sono stati invece donati da una sostenitrice della cooperativa che ha provveduto a pagare i trasportatori.

Nuova casa ad Albiate per la coop sociale Eureka: come aiutare

Per poter aiutare la cooperativa Eureka e i ragazzi di via 2 Giugno a completare i lavori della loro nuova casa di Albiate basta fare una donazione (libera e deducibile) con bonifico su Banca di credito cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro, Iban IT5210890134000000000203111.

«L’aiuto di chiunque vorrà darci una mano ci dà la possibilità di avere una casa», aggiungono i ragazzi della cooperativa.

Nuova casa ad Albiate per la coop sociale Eureka: idee per l’inaugurazione di primavera

L’inaugurazione ufficiale è rinviata a primavera, quando anche gli ultimi interventi saranno completati.

«Abbiamo già in programma una serie di eventi per festeggiare questa nuova casa – spiega Elisabetta Colombo, presidente della cooperativa – Ci verrà offerto anche uno spettacolo teatrale e molte altre iniziative. Ora che ci siamo trasferiti ad Albiate voglio ringraziare la comunità di Vedano per averci accolto nei dieci anni di storia della nostra cooperativa, e un grazie anche alle tante associazioni che ci hanno sostenuto. Un grande ringraziamento al gruppo Alpini di Vedano e a tutte le persone che hanno raccolto e ci hanno consegnato i tappi di plastica e di sughero per la nostra raccolta. L’obiettivo ora è certamente quello di stringere nuovi legami e amicizie qui ad Albiate, senza però dimenticare la bella realtà di Vedano».

Nuova casa ad Albiate per la coop sociale Eureka: ancora in costruzione il progetto del “dopo di noi”

Al momento sono tredici gli inquilini della casa che usufruiscono di una residenzialità stabile. Ancora in via di costruzione è lo spazio che sarà destinato al progetto del dopo di noi. Tutte le info su eurekacooperativasociale.it.