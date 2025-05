Malamovida a Monza: rissa, danni alle auto in sosta e agenti di Polizia accerchiati

Rissa a Monza tra le centralissime piazza San Paolo e via Pennati nel corso del fine settimana. Uno scontro “per futili motivi” tra giovanissimi con un ragazzo soccorso sul posto per un colpo al labbro. Alla Questura non sarebbero risultati altri feriti e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’accaduto, in particolare attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Si tratta di uno dei tanti interventi del personale della Questura di Monza tra venerdì 15 e sabato 16 maggio impegnati in uno specifico servizio straordinario di controllo contro la “mala movida”. Tra le 20 e le 6 del mattino identificate oltre 100 persone e tre ragazzi di 19, 21 e 24 anni sono stati denunciati. Due per resistenza a pubblico ufficiale e porto di coltello, il terzo per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma.

Monza: controlli della Polizia, 100 persone identificate e denunce

Attorno all’una di notte in via Bergamo l’equipaggio di una delle Volanti impegnate nei controlli ha identificato un cittadino tunisino del 2001 trovato in possesso di alcune dosi di hashish, circa 10 grammi, una dose di cocaina e un coltello. Già noto alle forze dell’ordine, il 24enne è stato denunciato alla Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di arma.

Monza, un 28enne spegne la sigaretta sulla Volante e agenti accerchiati

Sempre nella zona di via Bergamo, intorno alle 3, è stato identificato un italiano di 28 anni che “in evidente stato di ebbrezza” precisa la Polizia, alla vista degli equipaggi avrebbe posto in essere “reiterate condotte moleste e provocatorie”, spegnendo anche una sigaretta sull’autovettura di servizio della Polizia.

Gli agenti sarebbero stati anche spintonati e accerchiati dal 28enne e da altri giovani che avrebbero cercato di ostacolare le operazioni di identificazione. Anche grazie all’ausilio di un equipaggio della Polizia locale, giunto in supporto gli agenti, sono riusciti a identificare il 28enne, residente a Monza, denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. In corso di identificazione, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, le altre persone che sarebbero intervenute per ostacolare le attività di controllo.

Monza, danni alle auto e all’arredo urbano: agenti costretti a usare lo spray

All’alba, infine, in corso Vittorio Emanuele, sono stati fermati due ragazzi residenti in provincia di Milano e già noti alle forze dell’ordine per vari reati – “in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcooliche” dicono dalla Questura – che stavano danneggiando arredi urbani e autovetture in sosta.

Durante l’accompagnamento in Questura i due avrebbero opposto resistenza tanto che gli agenti sono stati costretti a ricorrere all’utilizzo di spray al peperoncino. Nei loro confronti sono state avviate procedure amministrative per l’adozione “di idonee misure di prevenzione personali”.