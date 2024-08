Servito alcol a minori, sospesa l’attività di tre locali pubblici di Vimercate

Sospensione della attività fino a 8 giorni per ordine del questore di Monza e Brianza Salvatore Barilaro per tre locali pubblici di Vimercate. L’1 agosto gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito i tre provvedimenti di chiusura ai sensi dell’ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), provvedimenti cautelari disposti dal questore “per motivi di sicurezza e salute pubblica”. Due locali dovranno restare chiusi per 5 giorni e uno per otto.

Vimercate, i controlli della polizia locale e il provvedimento del Questore

Il provvedimento è giunto dopo che da numerosi controlli effettuati dal Comando di Polizia Locale a giugno e luglio, nell’ambito del presidio serale del territorio in funzione del contrasto della malamovida connesso all’abuso di alcol, gli agenti hanno identificato alcuni minorenni ai quali sarebbero stati serviti alcolici e superalcolici “dal personale o dagli stessi titolari dei pubblici esercizi” oggetto del provvedimento.

La Divisione Ufficio Polizia Amministrativa e Sicurezza della Questura di Monza “ha svolto degli approfondimenti relativi alla somministrazione di alcolici e superalcolici sia a minori di anni diciotto che addirittura minori di anni sedici, ai quali venivano serviti senza che nessuno chiedesse loro i documenti per verificarne l’effettiva maggiore età” specifica la Questura. Fatti che avrebbero “delineato l’esposizione a un grave e concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei ragazzini, in ragione degli effetti dannosi che gli alcolici causano ai giovanissimi”.