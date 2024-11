Carate: tentano di rapinare giubbotto e portafogli a due minori sul bus, due ragazzini denunciati

Contrasto alla “malamovida” con oltre 50 persone controllate nella serata del 31 ottobre e poi nella notte dell’1 novembre, a Vimercate, Bellusco, Bernareggio e Agrate Brianza da parte dei Carabinieri della Compagnia di Vimercate. Segnalato alla Prefettura di Monza per uso personale di sostanze

stupefacenti un 22enne, originario dell’Africa centrale trovato con una dose di hashish durante un controllo in piazza Marconi di Vimercate.

Agrate: spara con una pistola scacciacani, un 20enne di Paderno denunciato

Un automobilista è stato invece denunciato sulla Sp2 a Busnago in quanto si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Ad Agrate Brianza, all’esterno di un ristorante, un 20enne di Paderno Dugnano è stato identificato e denunciato in stato di libertà dopo avere esploso alcuni colpi con una pistola “scacciacani” munita di tappo rosso e dotata di munizionamento “a salve”. Alcuni residenti, spaventati, hanno richiesto l’intervento dell’Arma.

Controlli dei carabinieri, decine di militari impiegati tra il Vimercatese e il Seregnese

I Carabinieri della Compagnia di Seregno, durante servizi di prevenzione e repressione della microcriminalità diffusa a Carate Brianza, Seregno, Giussano, Besana Brianza e Seveso hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria Minorile in stato di libertà per tentata rapina aggravata in concorso due minorenni, originari delle province di Lecco e di Bergamo, che avrebbero tentato sotto minaccia, usando una bottiglia come arma, di rubare un giubbotto e un portafogli a due coetanei originari dell’alta Brianza che viaggiavano a bordo di un autobus di linea lungo la tratta Sesto San Giovanni – Mariano Comense. I due presunti responsabili sono stati rintracciati a Carate Brianza, in coda all’ingresso di un locale, all’esterno del quale, tra l’altro è stato sanzionato per ubriachezza un 34enne di Desio.

Controlli dei carabinieri, una 23enne di Desio con una dose di cocaina

Nel corso del servizio segnalati alle Prefetture competenti come assuntori di sostanze stupefacenti una 23enne di Desio, trovata in possesso di una dose di cocaina, e un 19enne di Milano, con una sigaretta artigianale con dell’hashish e una seconda dose della stessa sostanza per uso personale. A Seveso, militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato un 36enne marocchino che in piazza Confalonieri, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, privo di documenti, dopo fotosegnalamento è risultato sprovvisto del permesso di soggiorno. Gli è stata anche elevata una sanzione amministrativa per ubriachezza.

Stesso reato è stato accertato e contestato anche dai militari della Stazione di Besana Brianza, in via Principale di Correzzana nei confronti di un 44enne marocchino, e dai Carabinieri della Stazione di Giussano in piazza Prealpi del comune di Giussano, nei confronti di un 20enne egiziano. Durante il servizio sono stati complessivamente controllate circa 80 persone e oltre 50 autoveicoli.