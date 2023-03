Macherio: vandalo contro la polizia locale, tagliate le gomme di due auto

Tagliate le gomme a due auto di servizio della Polizia Locale di Macherio. Sono in corso le indagini per risalire all’identità della persona che, nella serata di giovedì 16 marzo, ha varcato il cancello della Corte del Cagnat di via Roma, sede del comando di Polizia Locale oltre che della biblioteca civica e di sedi di realtà associazionistiche, e ha sferrato dei tagli alle gomme delle due auto della Polizia Locale custodite all’interno della Corte. Il gesto è stato ripreso delle telecamere di sorveglianza.

Macherio: vandalo contro la polizia locale, azione ripresa dalle telecamere

“Si vede una persona che taglia quattro gomme, due per auto, poi desiste perché entra in funzione l’allarme e scappa via – racconta il comandante Nicolò Diana – i carabinieri stanno indagando, anche sulla scorta di interessanti coincidenze”.

Un episodio sul quale si sta cercando di fare chiarezza; da un lato evidentemente per cercare di risalire all’autore e dall’altro per comprendere le ragioni che abbiano mosso l’individuo a commettere un reato del genere. Sarebbe la prima volta che accade un fatto simile.

Macherio: vandalo contro la polizia locale, il cancello della Curt del Cagnat chiude alla fine di tutte le attività

La Corte del Cagnat è accessibile a tutti sino a quando il cancello d’ingresso non viene chiuso, cioè solo al termine delle attività di routine quotidiane, diurne e serali. Quando il fatto è accaduto erano circa le 21 ed il comando della Polizia Locale era evidentemente chiuso, ma erano presenti alcuni esponenti di associazioni locali nelle sedi di rappresentanza.

“Non risultano testimoni oculari – precisa il comandante – la persona che si è introdotta nella Corte è fuggita non appena è scattato l’allarme di una delle nostre auto, ma come detto è stato ripresa dalle telecamere e le indagini sono in corso. Questo fatto sicuramente desta amarezza, in tanti anni di carriera non mi è mai capitata una cosa del genere“.