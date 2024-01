Macherio, il Cpf propone un incontro sulle difficoltà di apprendimento dei bambini

Winter Camp, per dare anche durante le festività natalizie ai bambini uno spazio attivo, laboratori per tutte le età, ma anche momenti ad hoc dedicati (dal “salotto delle mamme” a “fratelli e sorelle”), sino agli incontri di formazione che ripartono in questo mese di gennaio. Il Cpf, Centro per le Famiglie di Macherio, è un luogo di conoscenza, gioco, esplorazione e condivisione che, anche per il 2024, promette di raccogliere consensi da parte delle famiglie brianzole, perché è aperto ai referenti del distretto di Carate Brianza.

Macherio: l’appuntamento è per martedì 23 gennaio

Le attività, gestite dalla cooperativa “La Grande Casa”, non si sono mai fermate, neppure durante le vacanze natalizie per consentire ai bambini a casa da scuola di trovare uno spazio ah hoc e lo spirito che anima il Centro di Macherio, a due passi dal municipio, è una componente di grande appeal. Tra i momenti del 2024 appena iniziato, ecco l’occasione per i genitori di conoscere le problematiche nella sfera degli apprendimenti e delle abilità scolastiche dei ragazzi. “Quando mio figlio fatica a scuola” è il tema dell’incontro in programma martedì 23 gennaio, alle 20.30, in via Visconti di Modrone, a Macherio, alla presenza della psicologa ed esperta di DSA, Paola Secchi, e di Gabriele Travagin, psicologo coordinatore del centro specialistico di sostegno alle persone e alla famiglia. Ingresso libero. Ad anticipare questo momento, sabato 20 gennaio, “Fratelli fanno squadra” dalle 10 alle 12, laboratorio gratuito genitore-bambino.