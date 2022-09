Macherio: donna muore in casa, sul posto i carabinieri

Saranno i rilievi che i carabinieri hanno avviato nell’abitazione a chiarire le cause della morte di una donna di 31 anni. È accaduto nel pomeriggio di domenica 25 settembre a Macherio. L’allarme è stato lanciato dalla madre, che era in casa con lei, e i soccorsi sono intervenuti in codice rosso. Sul posto un’ambulanza, l’automedica e i carabinieri. Le cause del decesso sono in via d’accertamento.