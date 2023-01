Macherio brucia la Giubiana: torna la tradizione con corteo e Giubianine

A Macherio la ricorrenza della Giubiana è una festa speciale che coinvolge bambini ed adulti, famiglie, associazioni e volontari. Ecco perché c’è grande attesa per l’evento che giovedì 26 gennaio animerà la serata prevista al centro sportivo con un prologo nel cortile della biblioteca.

Macherio brucia la Giubiana: 16esima edizione al centro sportivo

Torna infatti uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione che a Macherio è vissuto come una vera e propria festa di comunità. Giovedì 26 gennaio, per la 16esima edizione, si terrà “Bruciamo la Giubiana” che al centro sportivo sarà una festa tra fuoco e sapore nel segno delle origini brianzole. Il fantoccio della Giubiana issato sulla cima alla catasta di legno sarà bruciato come vuole la tradizione e per tutti ci sarà la possibilità di gustare risotto con luganiga, vin brulè e cioccolata.

Macherio brucia la Giubiana: alle 18.30 corteo dalla biblioteca

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale di Macherio in collaborazione con la scuola primaria, il Gruppo Sportivo San Carlo, il Gruppo Alpini e la Protezione civile, sarà preceduto dalla partenza del corteo di bambini e genitori, alle 18.30, dal cortile della biblioteca, con arrivo come detto al centro sportivo. In via Roma, sede della biblioteca, i partecipanti (soprattutto i più piccoli) si uniranno in corteo portando con loro delle simpatiche Giubianine, realizzate a scuola dagli studenti. Fantocci che saranno gettati sulla catasta di legna presente al centro sportivo.