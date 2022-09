Macherio: atti vandalici nel parchetto di via Mascagni

Vandalismi nel parco: tavolo in legno ribaltato e danni ai cestini urbani. Rifiuti in bella vista e altri guai per chi frequenta la bella area verde di via Mascagni nel pieno centro di Macherio. Come già in passato ai danni delle strutture ludiche, i soliti maleducati hanno pensato bene di infliggere un colpo all’arredo urbano del parco comunale dove famiglie con bambini sono solite riunirsi per giochi e svago. Peccato che, presumibilmente nelle ore serali e notturne, alcuni soggetti (immaginiamo in gruppo considerato il dispetto arrecato) hanno deciso di infierire con la ben nota arma dell’inciviltà.

Macherio: atti vandalici e abbandono dei rifiuti

Nei giorni scorsi, infatti, è stato preso di mira un tavolo in legno, per altro di non piccole dimensioni: i vandali lo hanno dapprima rimosso dalla sua posizione originale, per poi ribaltarlo. Un’azione che inevitabilmente ha comportato rumori, destando infatti la reazione di alcuni residenti, preoccupati. Non contenti, gli autori del gesto hanno lasciato sul posto anche diversi rifiuti. C’è chi racconta di aver ritrovato anche alcuni cestini visibilmente danneggiati.

Macherio: atti vandalici e gli appelli al rispetto del Comune

In via Mascagni da tempo l’amministrazione comunale di Macherio interviene con avvisi pubblici che invitano al rispetto della cosa pubblica, purtroppo però c’è chi continua imperterrito a danneggiare o vandalizzare giochi, arredo urbano e a provocare il comprensibile risentimento degli abitanti.