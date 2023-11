Macherio accende il Natale: le feste sulla pista di pattinaggio, il nuovo “lago ghiacciato”

Natale a Macherio: da sabato 25 novembre scatta il ricco calendario di iniziative promosso dal Comune di Macherio in collaborazione con diverse associazioni ed enti di categoria. Il carnet di eventi gode di numerose sponsorizzazioni e si protrarrà sino alla metà di gennaio con weekend di animazioni e divertimento.

Macherio accende il Natale: luminarie già accese, inaugurazione delle pista il 25 novembre

Macherio Villaggio Natale

Tante le novità, a cominciare dalla pista di pattinaggio che a capodanno accoglierà la festa di fine 2023. Venerdì 24 novembre l’atmosfera in Macherio ha assunto il sapore del magico periodo con l’accensione delle luminarie nelle vie del centro e in corrispondenza della pista di Natale e del villaggio invernale, allestiti nel parcheggio di via Mascagni. Da sabato 25 novembre via alla pattinate per tutti. Cresce l’attesa per l’8 dicembre quando il cuore di Macherio (via Roma) si animerà di eventi per adulti e bambini in occasione dello street food dei commercianti macheriesi, mercatino degli hobbisti e molte sorprese. Previsti eventi speciali per i bambini in biblioteca, non mancheranno Babbo Natale e laboratori vari. L’amministrazione comunale di Macherio lancerà l’iniziativa borse di studio 2024. Venerdì 8 dicembre avverrà anche l’accensione dell’albero di Natale del paese, simbolo delle feste.

Macherio accende il Natale: gli appuntamenti di dicembre

Il calendario natalizio regalerà sabato 9, domenica 10 e sabato 16 dicembre altre occasioni di svago e interesse grazie alla collaborazione di varie associazioni del paese che promuoveranno musica (ad esempio con gli Alpini) e poi divertimenti per tutti all’oratorio di Bareggia, al Cinepax e nella chiesa di Bareggia dove si terrà il concerto del soprano Maria Sofia Riva. Gran finale il 31 dicembre con dj set e brindisi sulla pista di pattinaggio denominata fiabescamente “lago ghiacciato”.