Natale 2023: a Macherio si gira lo spot delle feste targato Esselunga. Sono in corso le riprese della campagna pubblicitaria natalizia della catena di supermercati e la location scelta è una residenza di via Trento e Trieste, nel comune di Macherio, di fronte alla storica Villa Belvedere. Nel giardino della villetta fervono i preparativi con la troupe al lavoro da questa settimana e i ciak non si contano. Tra protagonisti e comparse, anche chi transita nella zona può scorgere addobbi natalizi, luci e anche una piccola renna luminosa. Il tutto per ricreare la tipica atmosfera del Natale.

A Macherio il set di Esselunga per lo spot di Natale, messa in onda a dicembre

La messa in onda dello spot Esselunga è prevista per il mese di dicembre. Ancora una volta Macherio accoglie una troupe per le riprese di uno spot pubblicitario di un grande marchio. Esattamente un anno fa, fu la Bauli a scegliere il paese brianzolo per girare la campagna natalizia in un’altra delle residenze di via Trento e Trieste. Un video che nel 2022 fu dedicato al tema dell’inclusione per far riflettere: le diversità sono ricchezze inestimabili. Il video era stato girato ad ottobre. Le telecamere, ma soprattutto gli allestimenti, avevano attirato decine di curiosi, proprio come sta accadendo in questi giorni.

A Macherio il set di Esselunga per lo spot di Natale, dopo le polemiche sulla pesca

Neve, luminarie, decorazioni sgargianti in scena, la troupe aveva lavorato anche di sera per immortalare al meglio il set. Quest’anno è toccato ad Esselunga e la catena di supermercati promette di colpire con un altro spot natalizio di grande effetto. Chissà se riuscirà a bissare il successo di quello ideato da Armando Testa nel 2020, in pieno lockdown, quando lanciò un messaggio che invitava a far crescere ogni giorno i propri sogni e ad amare la bellezza delle cose semplici.

Dopo lo spot della pesca, che ha spaccato in due l’opinione del pubblico, c’è particolare attesa per la campagna pubblicitaria del Natale che, almeno nello spirito proprio della festa, dovrebbe riuscire a mettere d’accordo tutti.