Lotteria Italia, 65mila biglietti venduti a Monza e Brianza: è il giorno dell’estrazione

Sono aumentati in media del 4,7% i biglietti della Lotteria Italia venduti in Lombardia. Con picchi del 10,5% a Como, che investe in fortuna, o un po’ di fatalismo e abitudine, quello di Monza e Brianza, dove la crescita di tagliandi si ferma al +0,6%: insomma, più o meno i soliti, che sono 65.100 biglietti. Ne dà nota l’agenzia Agipronews per il giorno dell’epifania, quando da tradizione arrivano le estrazioni.

In totale, in Lombardia, si parla di 1.004.020 tagliandi: nel Milanese 443.210 biglietti (+ 4,7%), a Brescia 120.060 (+ 8,6%), per Bergamo sono 90.160 (+5,2%), 71.480 a Varese (-2,3%), a Como 52.580, per Pavia 45.600 (+3,7%), a Mantova 28.350 biglietti (+2,4%), poi Cremona con 27.740 (+7,9%) e Lecco a 24.340 (+2,7%), Lodi 23.580 (+6,5%) e Sondrio 11.820 (+0,3). “Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto Disegniamo la fortuna, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia”, dice Agipronews.

“Il Lazio risulta essere la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti con oltre 1 milione e 200 mila tagliandi, un dato in leggero aumento rispetto al 2022 quando furono 1,18. Segue a stretto giro la Lombardia con poco più di un milione di biglietti staccati (nel 2022 furono 959mila). La Campania, con 645mila tagliandi staccati, si piazza sul terzo gradino del podio, davanti all’Emilia-Romagna a 616mila biglietti”.

In palio c’è il primo premio da 5 milioni di euro, mentre gli altri di prima categoria (di norma oltre il milione di euro) vengono stabiliti qualche ora prima dell’estrazione. Quest’anno, secondo le stime nazionali dell’Agenzia delle dogane, sono stati venduti circa 6,7 milioni di biglietti, un dato in crescita del 10% rispetto allo scorso anno. I vincitori saranno annunciati durante la trasmissione di RaiUno ‘Affario Tuoi’ condotta da Amadeus.