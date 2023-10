L’Oasi Lipu di Cesano Maderno si fa il regalo per i 25 anni: il laghettone di Mombello

“Entro la fine del mese di novembre la Provincia di Monza e Brianza e l’Oasi Lipu sottoscriveranno un protocollo di intesa che permetterà al Laghettone di Mombello di entrare nell’Oasi”. A dare l’annuncio è stata la direttrice del settore Risorse e Servizi ai Comuni di Monza e Brianza, Erminia Zoppè, in occasione della apertura dei festeggiamenti per i 25 anni dell’Oasi Lipu di Cesano Maderno, al momento del saluto delle autorità che di fatto ha dato il via alla due giorni di eventi di celebrazione per il quarto di secolo dell’area curata dai volontari e dagli operatori della Lega Italiana Protezione Uccelli di via Don Orione.

Oasi Lipu di Cesano Maderno: un tempo un semplice campo di mais

L’area nata nel 1997 grazie ad una importante collaborazione tra Lipu, Comune di Cesano Maderno e Parco Regionale delle Groane. Quella che un tempo era un semplice campo di mais, si estende su una superficie di circa cento ettari di boschi, brughiere e zone umide a ridosso di un’area molto urbanizzata e industrializzata e costituisce uno dei più importanti programmi di gestione di aree naturali seguito dalla Lipu. L’annuncio della dottoressa Zoppè non è stata l’unica sorpresa per la mattinata di apertura dei festeggiamenti: a sorpresa presso l’Oasi è arrivato anche l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi che ha ricordato l’impegno di Palazzo Lombardia per la tutela dell’Ambiente e per prevenire e comtrastare il rischio di disastri e dissesti idrogeologici. “Regione Lombardia – ha riferito l’assessore – negli ultimi 5 anni ha investito circa un miliardo di euro”.

Oasi Lipu di Cesano Maderno,

A margine della mattinata Comazzi ha anche avuto modo di anticipare come “entro la primavera 2024 saranno operative le vasche di laminazione di Bresso e di Senago e andiamo avanti con Seveso e con tutte le altre che stiamo realizzando in tutta la Regione. Devo dire che recentemente ne ho inaugurate un paio nel Bresciano e posso assicurare che facevo fatica a capire dove fossero. Nel senso che sono realizzate talmente bene, con un impatto ambientale praticamente vicino allo zero e con tanti alberi. Però quelle vasche di laminazione hanno lavorato tanto e hanno consentito di evitare l’allagamento di quei 2 Comuni“.

Insomma la mattinata di apertura della celebrazione, cui si aggiunge contestualmente il Ventennale del Centro di Educazione Ambientale “Alex Langer” sempre all’interno dello stesso contesto, ha visto la partecipazione di autorità di livello nazionale al fianco del sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, del consigliere regionale Gigi Ponti che nello scorcio finale degli anni 90 fu tra i creatori e i fautori dell’Oasi. Presente anche il presidente nazionale della Lipu, Alessandro Polinori.