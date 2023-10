Lite per futili motivi a Bellusco, botte e poi spunta un oggetto tagliente: ferito un ventenne

Gli animi agitati dall’alcol e la lite si è conclusa al pronto soccorso per uno dei due contendenti. Ne avrà per una decina di giorni per una ferita rimediata con un oggetto tagliente del quale, al momento, i carabinieri della Compagnia di Vimercate, intervenuti sul posto, non hanno trovato traccia.

Bellusco, un ventenne ha rimediato un taglio a una spalla

L’episodio è accaduto venerdì 6 ottobre in serata, attorno alle 22, a Bellusco, in via Milano. Secondo quanto ricostruito dai militari due persone, entrambe di origine straniera e regolari in Italia, residenti in zona, in preda ai fumi dell’alcol hanno litigato per futili motivi finché non sono passati alle mani e quindi è spuntato anche un oggetto tagliente che ha provocato un taglio a una spalla a uno dei litiganti, un ventenne, soccorso e portato all’ospedale di Vimercate.