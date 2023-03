Lissone premia i suoi Angeli d’Oro a Palazzo Terragni

Carlo Monguzzi (alla memoria), i coniugi Zagato, Edoardo Casati: sono gli Angeli d’Oro 2023 di Lissone. Sono stati svelati solo al momento della cerimonia di premiazione tenutasi domenica 19 marzo a Palazzo Terragni, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, religiose e militari della città, i nomi dei cittadini benemeriti premiati dall’amministrazione comunale di Lissone. Un momento prestigioso che annualmente è volto a riconoscere persone ed associazioni che in diversi ambiti elevano il nome della città.

Lissone premia Carlo Monguzzi (alla memoria)

Alla memoria di Carlo Monguzzi foto di Gianni Redaelli

Quest’anno, la benemerenza civica è andata alla memoria del cavalier Carlo Monguzzi, esponente di spicco della cultura, scomparso alla vigilia di Natale dell’anno scorso. il cavalier Carlo Monguzzi, fu guida di diverse realtà musicali della città e pilastro dell’Anbima, l’associazione nazionale bande musicali autonome, dal 1997 al 2012 presidente nazionale della stessa. A Lissone ha esaltato con capacità non comuni i ruoli e i valori di persone e attività legate alla valorizzazione della musica, contribuendo con impegno e passione a tramandare alle giovani generazioni il fascino dei corpi musicali bandistici e di tutte quelle realtà musicali che a Lissone come in tutta Italia sono fulcro di progettualità e condivisione.

Lissone premia i coniugi Daniela ed Enzo Zagato

Daniela ed Enzo Zagato foto di Gianni Redaelli

Angeli d’Oro sono anche i coniugi Daniela ed Enzo Zagato che nel nome e nel ricordo del figlio Gianluca, portano avanti con straordinaria umanità e inesauribile impegno un’attività di volontariato a favore dei bambini in cura e delle loro famiglie. I signori Zagato sono in prima fila per divulgare un messaggio di solidarietà a sostegno, concreto, di onlus, enti e strutture ospedaliere per le quali hanno saputo, in sintonia con altri genitori e sostenitori, realizzare progetti di particolare importanza. Nella frazione di Santa Margherita, cuore della famiglia Zagato, da anni sono promotori della Camminata per Gianluca che condivida da centinaia di persone, bambini ed adulti, dimostra quanto l’amore non abbia limiti.

Lissone premia Stefano Casati

Stefano Casati foto di Gianni Redaelli

Terzo premiato 2023, Stefano Casati. Il giovane atleta classe 2003, tetraplegico a causa di una lesione al midollo spinale, è uno straordinario campione di tennis tavolo. Capace di distinguersi a livello internazionale, con un palmares di tutto rispetto, il lissonese è altresì un esempio di forza e tenacia che dimostra all’opinione pubblica quanto la determinazione unita doti tecniche sia elemento imprescindibile per raggiungere grandi risultati. Nello sport come nella vita. La cerimonia di consegna degli Angeli d’Oro 2023 si è tenuta a Palazzo Terragni nell’ambito del concerto della banda promosso per la Giornata della Bandiera.