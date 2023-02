Lissone: pianta pericolante ai giardinetti, «nessun intervento dopo due mesi»

Albero pericolante nei giardinetti di Lissone: a quasi due mesi dalla segnalazione, il problema persiste. Il consigliere comunale di minoranza, Antonio Erba, aveva sollevato il caso in aula consiliare a metà gennaio, rimarcando che la situazione si verifica in un area verde utilizzata dagli alunni delle vicine scuole.

Lissone: pianta pericolante ai giardinetti, la segnalazione in consiglio comunale

«Ci sono bambini che al termine delle lezioni si recano in quell’area verde per giocare – affermò l’esponente di “Lissone al centro” – speriamo non accada nulla; solo su questo possiamo contare a Lissone: la speranza».

La zona a rischio fu segnalata e circoscritta da un nastro per evitare che chiunque potesse recarsi nelle vicinanze dell’albero. «Il nastro – aggiorna lunedì 20 febbraio il consigliere comunale – ora non c’è più perché probabilmente strappato, ma soprattutto non è stato fatto alcun intervento».

La pianta è sempre lì, pendente, quasi a ricordare un monumento famoso. C’è però ben poco da sorridere perché il problema è evidente. Dopo quasi due mesi dalla segnalazione in consiglio comunale, l’attesa non è terminata e anche i cittadini sono preoccupati: «Non capiamo come mai si debba attendere così tanto tempo per mettere in sicurezza una pianta – commentano alcuni – sono situazioni che dovrebbero essere considerate prioritarie».

La stabilità della pianta appare davvero compromessa, un cedimento improvviso è alla base dei timori della gente.

«Secondo noi è un pericolo reale – aggiungono delle mamme – ora non c’è più neppure il nastro a delimitare l’area, quindi bambini ed adulti potrebbero stazionare anche nei pressi della pianta: speriamo non accada nulla di brutto».