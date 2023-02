Lissone: manifestazione d’interesse e incontro pubblico per le comunità energetiche

In previsione di intraprendere il percorso per la creazione delle cosiddette “comunità energetiche rinnovabili” (CER), l’amministrazione comunale di Lissone apre una manifestazione di interesse per la loro costituzione. Il Comune intende in sostanza individuare soggetti, cittadini e attività esistenti sul territorio comunale, di consumatori di energia elettrica da rete (operatori economici, enti pubblici, privati, abitazioni, condomini, artigiani, commercianti e piccole e medie imprese) e produttori dotati di impianti da fonti rinnovabili aventi le caratteristiche di idoneità previste dalla normativa vigente che intendano associarsi alla costituenda Cer.

Lissone, comunità energetica: incontro pubblico il 3 marzo

L’obiettivo è di acquisire il più ampio ventaglio di candidature entro il 31 marzo (termine di presentazione delle istanze). Per approfondire l’argomento e illustrare le opportunità del progetto, è organizzato un momento di incontro con un esperto del settore che si terrà il 3 marzo, alle 20.30, nella sala polifunzionale della biblioteca.

Cosa sono le comunità energetiche

Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un’associazione di enti pubblici, aziende, attività commerciali e cittadini privati che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. Si tratta di un modello collaborativo, incentrato su un sistema di scambio locale per favorire la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.Obiettivo dell’amministrazione comunale di Lissone è come detto la creazione di comunità energetiche rinnovabili al fine di promuoverne sul proprio territorio la nascita e contribuire, così, alla realizzazione di sistemi condivisi e sostenibili di produzione e di uso dell’energia a “km 0”.