Lissone: la sicurezza sul lavoro si impara sui banchi di scuola

Il tema della sicurezza è una priorità all’Istituto Meroni di Lissone. Non solo all’interno delle mura della scuola ma anche e, soprattutto, all’esterno quando i ragazzi sono impegnati nei percorsi di Ptco (ex alternanza scuola-lavoro).

Lissone: la sicurezza sul lavoro si impara a scuola, i corsi del Meroni con Adecco

Proprio per questo sono stati attivati dei corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rischio medio che interessano le classi terze e quarte di tutti gli indirizzi, circa 260 alunni. È stato possibile integrare la formazione grazie alla partnership del Meroni con Adecco che attraverso Mylia, brand di Adecco formazione srl ha finanziato la formazione per questi studenti dell’istituto.

Lissone Istituto Meroni lezione sicurezza

«Visti i tragici incidenti che sono accaduti lo scorso anno proprio a studenti impegnati in percorsi di Ptco – spiega la dirigente Valentina Calì – il Ministero ha dato avvio a nuove linee guida che hanno modificato, in alcune parti, la responsabilità delle aziende, introducendo nuove misure in materia di infortuni a studenti durante i percorsi di Ptco».

Lissone: la sicurezza sul lavoro si impara a scuola, le linee guida della nuova legge per tutelare gli studenti in stage

La dirigente fa riferimento alla legge 85 del 3 luglio dello scorso anno, tra le linee guida, c’è l’obbligo per le imprese che ospitano studenti di integrare i documenti di valutazione rischi con una sezione dedicata alle misure specifiche per studenti impegnati nei percorsi di alternanza e, la scuola, deve verificare che l’impresa abbia ottemperato a questa specifica indicazione prima di inviare gli alunni.

«Visti i tempi sono stringenti e le difficoltà organizzative ed economiche per le aziende – continua la dirigente – abbiamo promosso in corso interno. Per il nostro istituto la priorità è la salute e la sicurezza degli alunni così come riteniamo fondamentale l’esperienza all’interno del mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione di Adecco siamo riusciti ad attivare questi corsi».