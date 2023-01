Lissone: il ritorno della Befana dei vigili del fuoco

Folla in piazza Libertà a Lissone per la Befana dei vigili del fuoco. Una cornice fantastica, contraddistinta da gioia e stupore, ha caratterizzato il pomeriggio del 6 gennaio nel cuore di Lissone. Messo a dura prova dalla pandemia, l’evento che nel recente passato non si era svolto in presenza, è tornato con successo ad animare l’ultima festività con numerose famiglie.

Lissone: la Befana che si cala da Palazzo Terragni

La befana dei vigili del fuoco a Lissone La befana dei vigili del fuoco a Lissone La befana dei vigili del fuoco a Lissone La befana dei vigili del fuoco a Lissone La befana dei vigili del fuoco a Lissone

La vecchina è scesa dall’alto di Palazzo Terragni accompagnata da alcuni volontari dei vigili del fuoco di Lissone ed è stata accolta dai bambini. Una piazza Libertà stracolma di spettatori ha reso l’evento speciale, alla presenza delle autorità comunali. “Anche quest’anno, dopo lo stop dovuto alla pandemia, la Befana è stata messa in salvo dai pompieri, che le hanno consentito di portare a termine la sua missione e di consegnare dolci e caramelle ai bambini. Grazie ai vigili del fuoco di Lissone e all’associazione Amici dei Pompieri per la bella iniziativa” commenta il sindaco Laura Borella.

La Befana dei vigili del fuoco e i bambini

Un’iniziativa allegra ed emozionante per i più piccoli che hanno atteso trepidanti l’arrivo della Befana da dietro le transenne collocate in piazza. Quando la vecchina ha fatto la sua comparsa, si è scatenato l’entusiasmo, tra sorrisi ed applausi. Un momento che i vigili del fuoco hanno organizzato alla perfezione, nel solco di una tradizione che li vede tra le realtà associative del territorio attente non solo ai bisogni, ma anche alle occasioni di svago della popolazione.