Lissone, il dolore del Cai per Luca Laurin, vittima di una tragica valanga

Era un attivissimo socio del Cai di Lissone, benvoluto da tutti ed un appassionato esperto di alta quota. Luca Laurin, 42 anni, è la seconda vittima della valanga avvenuta giovedì 7 dicembre a Bivio, nel Cantone dei Grigioni, in Svizzera. L’altro è il coetaneo lecchese Fabio De Marco. Il brianzolo, sposato e con una figlia, era un alpinista esperto e faceva parte della sezione lissonese del Cai da molti anni, per la quale si spendeva con particolare impegno a supporto delle varie attività del direttivo. Era anche uno dei gestori della parete di arrampicata che il Comune ha realizzato in una palestra scolastica.

Cai Lissone: lo sconforto dell’ambiente associativo

Una notizia giunta improvvisa che ha gettato nello sconforto e nel dolore tutti coloro che conoscevano il brianzolo. «Purtroppo, questa sconvolgente notizia ci tocca da vicino. Ci lascia un nostro socio travolto da una valanga durante una escursione scialpinistica» commentano dal Cai di Lissone. Incredulità per una tragedia che spezza il cuore. Luca Laurin era un esperto della montagna: giovedì 7 dicembre era in compagnia di altri escursionisti e stavano affrontando la discesa verso valle dal Piz Grevasalva quando sono stati sorpresi dalla massa nevosa, ha fatto sapere la polizia cantonale grigionese.