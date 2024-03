Mettersi nei panni di una neomamma. Immaginare una rassegna cinematografica per loro. Questo il lavoro di un gruppo di ragazzi delle quarte e quinte dell’indirizzo tecnico grafica e comunicazione dell’istituto Meroni di Lissone per il progetto “Dal libro al film” promosso in sinergia dalla scuola, dalla biblioteca civica e dall’amministrazione.

Lissone: gli studenti inventano il cinema su misura per le neomamme (e i neopapà), il progetto nella sala polifunzionale della biblioteca

Un progetto che ben si fonde con il loro percorso di studi, visto che tra le discipline c’è anche la storia del cinema, oltre che racchiudere una passione per il mondo delle pellicole. All’intero del format “Il giovedì delle mamme” i ragazzi si sono inseriti portando le loro competenze scegliendo cinque film “a sorpresa” per cinque giovedì pensati su misura dei neo genitori (mamme o papà) con i loro bebè accanto.

Lissone studenti Meroni

Non è stato immediato per i ragazzi trovare film su misura di una platea così specifica, partendo poi da un libro, come richiesto dal format.

Giovedì, il primo appuntamento ha svelato il primo mistero, vista la locandina “ignota” con le siluette dei film, il film era “Il viaggio di Gulliver“, particolarmente apprezzato dal gruppo di mamme in sala, lo spazio polifunzionale della bibilioteca è stato adattato con comode poltroncine perché le mamme potessero essere comode con i loro piccoli tra le braccia.

«All’inizio i ragazzi pensavano a dei cartoni animati, si erano focalizzati sui bambini – spiega Maria Rosaria Marra, docente dell’istituto – non immaginavano si trattasse di bebè. Riflettendo insieme hanno colto che il loro target di riferimento dovevano essere gli adulti, mamme e papà che proprio perché neogenitori non hanno più tempo per rilassarsi un po’. Così abbiamo immaginato una rassegna più mirata, il tutto con il supporto della dirigente Valentina Calì che ha apprezzato questo progetto».

Lissone: gli studenti inventano il cinema su misura per le neomamme (e i neopapà), ecco chi sono

Dalle commedie a pellicole un po’ più impegnate la rassegna sicuramente è curiosa, ha colpito le mamme presenti ma soprattutto la presenza dei ragazzi, nel ruolo di presentatori e moderatori prima e dopo la proiezione rende l’intera mattinata ancor più piacevole. Tutto è andato molto bene quasi sino alla fine quando i bambini hanno iniziato a reclamare il loro pasto. Per i presentatori che si alternano ad ogni proiezione – Lorenzo Cerbini, Kristina Shupenya, Gabriella Musano, Claudia Acquati, Aurora Tirelli, Kimi Delfini, Aurora Barbuti, Gianluca Cilfone – è un’emozione ogni volta.

«Il primo appuntamento è stato utile anche per capire punti di forza ed eventuali criticità – continua la docente – visto che per tutti è la prima volta. Qualche piccolo problema c’è stato ma prontamente risolto e, il film, è stato molto apprezzato dalle mamme in sala. Così come dai ragazzi che hanno presentato la pellicola».

Lissone: gli studenti inventano il cinema su misura per le neomamme (e i neopapà), gli appuntamenti in calendario

Gli altri appuntamenti in calendario sono l’11 aprile, poi il 9 maggio, il 30 maggio e l’ultimo il 6 giugno, sempre di giovedì con inizio alle 9.30. È importante prenotarsi sul sito www.ceposto.it per partecipare alla rassegna cinematografica con bebè.