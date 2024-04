Lissone, Gioele e Una vita in Rosa: i braccialetti per la festa della mamma

I ragazzi della Cooperativa Gioele e le volontarie di Una vita in rosa insieme per creare braccialetti per un regalo originale.

All’interno delle giornate organizzate di Gioele Lab, un progetto che si è concretizzato attraverso il contributo della Fondazione di Monza e Brianza (il cui scopo è aprire le porte della Cooperativa lissonese alle varie realtà del territorio), le donne dell’associazione Una Vita in Rosa insieme ai ragazzi e alle ragazze che frequentano il Cse Gioele con alcuni operatori si sono impegnate nella produzione di braccialetti pensati per la festa della mamma. Questi oggetti unici aiuteranno a finanziare alcuni progetti della realtà lissonese a supporto delle donne.

Lissone, Gioele e Una vita in Rosa per un laboratorio di inclusione

È stato davvero un momento significativo e importante di reale inclusione e conoscenza reciproche, vissuto con molto entusiasmo da parte di tutti. Insieme e nella massima libertà “artistica” sono stati prodotti circa un centinaio di bracciali in qualche ora (lavoro non semplice infilare piccole perline con gusto per tanti). Costruire artigianalmente qualcosa “senza barriere” che possa essere utile per un evento, il sentirsi accolti ed apprezzati da persone appena conosciute ha reso i cuori pieni di gioia.

Lissone, Gioele e Una vita in Rosa: braccialetti in vendita sabato 13 aprile

I braccialetti si potranno acquistare al mercatino del Cse Gioele, in via Buozzi, o negli stand di una Vita in Rosa, proprio sabato 13 aprile in piazza Libertà a Lissone durante l’evento Pro Loco in fiore che segnerà l’intero fine settimana. La famiglia della cooperativa Gioele ringrazia le realtà impegnate a Lissone che lavorano per il “ben-essere” di tutti anche con queste iniziative condivise.