Lissone: Ecfop inaugura la nuova sede nell’ex oratorio San Luigi

La scuola cattolica di formazione professionale Ecfop ha inaugurato la nuova sede di Lissone che si trova nello storico ex oratorio maschile di via Don Colnaghi. Giovedì mattina i circa trecento alunni della scuola si sono ritrovati nel grande cortile per un momento ufficiale con le autorità e un vero e proprio taglio del nastro per inaugurare sotto i migliori auspici la scuola.

Lissone: nuova sede Ecfop, chi era presente all’inaugurazione

Presenti il presidente di Ecfop Monsignor Umberto Oltolini, il direttore Adriano Corioni, monsignor Sergio Ubbiali, che ha benedetto la scuola, e il nuovo parroco don Marco Lodovici. Non poteva mancare l’amministrazione con Laura Borella, sindaco, e Carolina Minotti, assessore all’istruzione. Proprio per il taglio del nastro è intervenuta anche Simona Tironi, assessore regionale alla Formazione professionale.

Lissone inaugurazione nuovo Ecfop

Lissone: ai percorsi già attivi si aggiunge un corso Ifts nell’ambito moda

A Lissone sono attivi i percorsi di: acconciatura, abbigliamento- moda e operatore informatico. Sono tutti gratuiti e permettono il conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale (III livello EQF) al termine del percorso triennale e il diploma di istruzione e formazione professionale (IV livello EQF) al termine del percorso di IV anno. Accanto a questi percorsi è stato introdotto un corso IFTS nell’ambito moda, aggiungendo alla formazione di quattro anni un’ulteriore annualità di alta specializzazione che consente, al termine, sia l’ingresso nel mondo del lavoro che l’inserimento nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS).

Lissone inaugurazione nuovo Ecfop Lissone inaugurazione nuovo Ecfop

Lissone: studenti protagonisti della presentazione dei loro percorsi

Durante la cerimonia sono stati proprio i ragazzi a presentare i loro percorsi, a raccontare come e cosa fanno in questa sede, mostrando anche manualmente il loro lavoro all’interno dei laboratori.

La struttura dell’ex oratorio era già predisposta all’istruzione, con diverse aule che sono state riutilizzate e ammodernate ai piani alti, mentre gli spazi a piano terra ospitano i diversi laboratori che caratterizzino il percorso di studi. Restano però i segni del passato come il mosaico di don Bosco o la targa posta nel 1996 in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di fondazione dell’oratorio San Luigi.

Come dicono dalla scuola: “Ci proiettiamo al futuro con le radici ancorate alla Mission di don Bosco che, da sempre, condividiamo con tutte le altre sedi: educare con il cuore”.

Lissone: due open day il 28 ottobre e il 18 novembre

Per maggiori dettagli sul percorso di studi ci saranno gli open day sabato 28 ottobre e sabato 18 novembre, al mattino oltre che il sito dell’istituto.