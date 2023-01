Lissone: dalla Regione 145mila euro per rimettere a nuovo la caserma dei vigili del fuoco

La caserma dei vigili del fuoco di Lissone sarà riqualificata grazie a un finanziamento di 145mila euro, ottenuto con il via libera a un ordine del giorno presentato dal consigliere Alessandro Corbetta in sede di approvazione del bilancio preventivo 2023-2025 di Regione Lombardia. Uno stanziamento richiesto dall’amministrazione comunale di Lissone guidata dal sindaco Laura Borella per supportare la preziosa attività svolta dai vigili del fuoco.

Riqualificazione della caserma dei vigili del fuoco a Lissone, il grazie del sindaco Borella

Una notizia importante anche e soprattutto in considerazione delle necessità del distaccamento cittadino. Con la riqualificazione della caserma saranno infatti migliorate le condizioni di operatività e l’efficacia delle azioni poste in essere dai volontari. “Grazie a Regione Lombardia per questo importante contributo” commenta il sindaco di Lissone.

“In Brianza e in Lombardia i vigili del fuoco possono contare su una rete di volontariato in grado di garantire rapide risposte soprattutto in caso di emergenze. Si tratta di volontari che, con grande passione e senso del dovere, prestano il loro tempo al servizio delle comunità locali” commenta il consigliere regionale Corbetta. Nel complesso, sono 14 gli interventi per un totale di 1.600.000 euro nel bilancio della Lombardia per la provincia di Monza e Brianza, dopo l’approvazione del bilancio regionale.