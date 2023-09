Lissone: Croce Verde, giornata per sensibilizzare su anoressia e bulimia

Anoressia e bulimia, i gravi disturbi alimentari che colpiscono i giovani, sono al centro di una giornata-evento promossa dalla Croce Verde Lissonese. Quest’anno la Croce Verde festeggia 50 anni dalla sua fondazione come associazione di volontari indipendente e, visto che tra gli scopi dell’associazione c’è, da sempre, l’attiva promozione di iniziative formative in campo sanitario, ha deciso di organizzare tre eventi per sabato 16 settembre che hanno lo scopo di coinvolgere in particolare genitori, insegnanti, educatori e medici nel percorso di sensibilizzazione nei confronti delle gravi patologie alimentari dei giovani quali l’anoressia e la bulimia.

Lissone: Croce Verde in collaborazione con Ananke Family

Purtroppo attualmente si stima che circa 3 milioni di giovani siano affetti, in misure diverse, da disturbi alimentari che rappresentano, per loro, la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Per la realizzazione di questo progetto, la Croce Verde si avvale della collaborazione di Ananke Family, l’associazione dei familiari attiva nella promozione di eventi di informazione e di supporto ai genitori.

«L’esperienza ci ha dimostrato che semplici informazioni di base possono aiutarci a individuare precocemente chi è a rischio – spiegano dalla Verde – e a rivolgerci alle strutture di supporto qualificate. Per raccontare quali sono i segnali-chiave, abbiamo scelto il linguaggio nitido della mostra, quello divertente dello spettacolo, quello semplice dell’incontro con gli esperti. E ci auguriamo che tutti gli adulti, soprattutto i genitori e tutti quelli che per professione o per passione sono a contatto con i giovani, vogliano dedicarci un pizzico del loro tempo per conoscere meglio questi temi».

Lissone: Croce Verde per il progetto #IononESISTO

I disturbi alimentari hanno sempre più una maggiore incidenza e riconoscerne i sintomi è sempre molto complesso: per questo la Verde ha voluto collaborare con una realtà che da anni collabora con esperti e giovani.

«Riteniamo sia molto importante divulgare e sostenere il progetto #IononESISTO – spiega Alberto Simone Pozzoli, presidente di Ananke di Villa Miralago – per frenare la diffusione di questo fenomeno occorre infatti diffonderne la conoscenza, affinché sia più semplice intercettare precocemente i sintomi che indicano il malessere».

Lissone: gli eventi in città

Tre eventi importanti scandiranno la giornata a palazzo Terragni, in piazza Libertà. In mattinata l’incontro con gli specialisti, poi nel pomeriggio, alle 17.30 inaugurazione della mostra fotografica “#Io Non esisto – Viaggio nel mondo dei disturbi alimentari”, che resterà aperta per il fine settimana, chiuderà alle 21 lo spettacolo teatrale “Ti sei mai chiesto quale funzione hai?” in cui i giovani raccontano come ci si sente da giovani della Compagnia Instabile Vapriese. Una giornata per tutti, densa di momenti di confronto e occasioni di crescita per quanti sono a stretto contatto con i giovani.