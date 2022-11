Disturbi alimentari, studenti del Floriani all’incontro con Ananke e gli specialisti

Una quarantina di ragazzi, per lo più studentesse, dell’Istituto Floriani di Vimercate parteciperanno all’incontro sui disturbi del comportamento alimentare, con una serie di specialisti della Fondazione Ananke di Villa Miralago e dell’Asst Brianza.

Disturbi alimentari, la mostra “Io non esisto” alla Casa di Comunità di Vimercate

L’appuntamento è fissato per martedì 15 novembre, con inizio alle 9.30, alla Casa di Comunità di Vimercate, struttura che ospita in questi giorni la mostra fotografica “Io non esisto. Viaggio nel mondo dei disturbi del comportamento alimentare”.

La mostra, visitabile sino al 19 novembre, è parte integrante di un progetto che ha lo scopo di far conoscere questi disturbi che ormai interessano un numero sempre maggiore di ragazzi e adolescenti.

I numeri, sono impressionanti: in Italia sono circa 3 milioni i soggetti che ne sono affetti. La maggioranza sono donne, ma il trend è quello di un sempre maggiore appaiamento fra i sessi. Anche l’età di insorgenza si sta drammaticamente abbassando, attestandosi mediamente attorno ai 12-13 anni, con esordi anche tra i bambini di 8/9 anni. E la pandemia da Covid-19 ha determinato un aumento del 30% di questi disturbi, con gravi ripercussioni sulle famiglie.

Disturbi alimentari, a Vimercate ricoverati 25 ragazzi nel 2022

I ragazzi del Floriani che presenzieranno all’incontro del 15 novembre sono due classi quinte dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. Saranno accompagnati dalla professoressa Emanuela Sala e da alcuni suoi colleghi.

All’appuntamento interverranno Nikla Bene, psicologa e psicoterapeuta, oltre a due neuropsichiatre di Asst Brianza: Paola Dellacasa e Giulia Mantegazza.

Quest’ultima opera da qualche mese nel reparto di pediatria, all’ospedale di Vimercate, a supporto dei pediatri che dall’inizio del 2022 ad oggi hanno ricoverato quasi 25 ragazzi (un undicenne, il più giovane di essi), con quasi 300 giorni di degenza.