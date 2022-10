Vimercate: mostra sui disturbi alimentari alla Casa di comunità

“Io non esisto”, viaggio per immagini nel mondo dei disturbi alimentari è in calendario alla casa di comunità di Vimercate di via Brambilla dal 7 al 19 novembre.

Vimercate: mostra sui disturbi alimentari, organizzata da Asst Brianza con Villa Mirolago

La mostra fotografica organizzata da Asst Brianza, col patrocinio del comune di Vimercate, è promossa in collaborazione con “Ananke di Villa Miralago”, associazione che si occupa di ricerca e prevenzione di anoressia e bulimia. Villa Miralago, a Cuasso al Monte in provincia di Varese, è una struttura di eccellenza integrata del servizio sanitario nazionale ed è tra le più importati realtà, in campo nazionale, per la degenza e la cura di pazienti con disturbi alimentari.

La mostra si inaugura lunedì 7 novembre, alle 17, visitabile, con ingresso libero, a partire dalle 9.30 e sino alle 18, da lunedì a venerdì.

Vimercate: mostra sui disturbi alimentari

L’esposizione è parte integrante di un progetto che ha come scopo quello di far conoscere i disturbi del comportamento alimentare che interessano un numero sempre maggiore di ragazzi e adolescenti, coinvolgendo l’intera sfera familiare. Un viaggio emotivo attraverso la sofferenza e il dolore di chi ne soffre in prima persona e di coloro che ne vengono inevitabilmente coinvolti. Un messaggio forte, veicolato dalle immagini, per far comprendere e far riflettere sulle difficoltà, la paura, l’angoscia, l’impotenza, il senso di colpa, la sensazione di inadeguatezza di chi vive o di chi è indirettamente toccato da questi disturbi.

Vimercate: mostra sui disturbi alimentari, 3 milioni in Italia ne soffrono

I numeri sono impegnativi. In Italia sono circa 3 milioni i soggetti che ne sono affetti. La maggioranza sono donne, ma il trend è quello di un sempre maggiore appaiamento fra i sessi. Anche l’età di insorgenza si sta drammaticamente abbassando, ponendosi mediamente attorno ai 12-13 anni, con esordi anche nei bambini di 8-9 anni.

La pandemia da Covid-19 ha determinato un aumento del 30% di questi disturbi, con gravi ripercussioni sulle famiglie che, disarmate, si trovano a fronteggiare i disagi dei propri figli causati dalla riduzione significativa dei contesti di socialità. Nel corso del 2021 le richieste di aiuto pervenute al numero verde dedicato, istituito dalla Presidenza del Consiglio, sono più che triplicate.

Vimercate: mostra sui disturbi alimentari, trenta immagini di Marco Rilli

Una trentina le immagini esposte alla Casa di Comunità. Sono state scattate da Marco Rilli con scelte fotografiche molto nette. Foto in bianco e nero, su fondale neutro e illuminazione semplice.

È stato scelto di non sottolineare i segni che la malattia scolpisce nel corpo e sul corpo, per non rischiare facili spettacolarizzazioni, puntando invece alla persone in quanto tali, alla loro personalità.

Il 15 novembre, la mostra sarà aperta ad alcune classi di studenti di Vimercate, per un incontro con Nikla Bene, psicologa e psicoterapeuta. Interverranno anche due specialiste di Asst Brianza: Paola Dellacasa e Giulia Mantegazza, neuropsichiatre.