Lissone: condannato per una rapina a Limbiate nel 2019, 36enne in carcere

Nel 2019 si sarebbe introdotto in una panetteria di Limbiate armato di un cacciavite e un coltello, con un cappuccio e una sciarpa a nascondere il viso, insieme a un complice, e, presenti la proprietaria e una commessa, si sarebbe fatto consegnare mille euro. Dalle indagini successive dei carabinieri di Limbiate i due erano stati individuati e denunciati alla Autorità giudiziaria.

Lissone, un 36enne condannato per rapina: deve scontare un anno e mezzo

Venerdì 2 febbraio i Carabinieri della Stazione di Lissone, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, hanno arrestato il presunto autore della rapina, un 36enne italiano.

Già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati, dovrà scontare un anno e 6 mesi di reclusione in quanto condannato in via definitiva dal Tribunale di Milano per i reati di rapina e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere ed è stato quindi tradotto presso la Casa circondariale di Monza.