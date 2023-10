Lissone: cedimento dell’asfalto in via Mazzini, cantiere su tutto il tratto fognario

Cedimento del manto stradale in via Mazzini, a Lissone: all’origine, una fessurazione della condotta fognaria sottostante. Il fatto ha comportato dal fine settimana di venerdì 6 ottobre alcune necessarie modifiche alla viabilità locale.

Lissone: cedimento dell’asfalto in via Mazzini, tubatura riparata dall’intervento dei tecnici Brianzacque

I tecnici di BrianzAcque, accorsi sul posto per il sopralluogo, hanno immediatamente verificato la situazione e aperto il cantiere di lavoro. Il cedimento del manto stradale si è verificato in prossimità dell’incontro con via Timavo, all’altezza del civico 30. Grazie al pronto intervento delle squadre del settore fognatura, BrianzAcque ha effettuato uno scavo che ha permesso di effettuare la riparazione della tubatura a cui sono seguite le operazioni di reinterro con conseguente chiusura della buca.

Lissone: cedimento dell’asfalto in via Mazzini, strada riaperta solo per una corsia per altri interventi necessari

Tuttavia, la strada è stata riaperta solo per una corsia in quanto, a seguito di indagini sul campo che hanno evidenziato lo stato della condotta, BrianzAcque ha deciso di riqualificare l’intero tratto di fognatura: un centinaio di metri compreso tra gli incroci con via Timavo e Leonardo da Vinci. Un intervento che si concretizzerà – fanno sapere dall’azienda – nella sostituzione dei vecchi tubi con elementi nuovi e più resistenti e che verrà realizzato con la tecnica dello scavo a cielo aperto. L’area risulta quindi delimitata e messa in sicurezza, transennata e segnalata. Agli automobilisti e raccomandato il rispetto della segnaletica. L’azienda BrianzAcque gestisce il servizio idrico integrato a Monza e in Brianza.