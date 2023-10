Guano, carcasse e piume: pulizia urgente alla sede delle associazioni di Sovico

Intervento urgente di disinfestazione e pulizia da piccioni a Cascina del Sasso di Sovico, sede di associazioni. Guano, carcasse, piume: per una precisa parte della struttura comunale, un balcone non accessibile alle persone, ma ben visibile dalle vetrate accedendo ad esempio al sottotetto, si è resa necessaria una urgente e specifica pulizia come rilevato dagli uffici comunali a seguito di sopralluogo.

Il Comune di Sovico ha quindi precisato che “occorre procedere con urgenza ad affidare un servizio di disinfestazione e pulizia da piccioni” aggiungendo che “occorre intervenire con celerità al fine di garantire la sicurezza e igiene pubblica alla luce della presenza di piccioni e guano degli stessi”.

Pulizia urgente alla sede delle associazioni di Sovico: problema già segnalato

L’ente pubblico ha quindi affidato a una ditta specializzata l’intervento per un servizio di sanificazione per il balcone della struttura comunale che da un po’ di tempo – come riferito da alcuni frequentatori della struttura – risultava sporco. L’intervento previsto consiste nella disinfestazione preliminare e propedeutica all’accesso nelle aree in cui opereranno i tecnici, l’asportazione di tutto il guano presente nonché la rimozione di carcasse di animali morti e lo smaltimento di tutto il guano e carcasse recuperati nelle fasi di pulizia. Ed ancora, sanificazione ambientale finale mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno nelle aree oggetto della pulizia.

Cascina del Sasso di Sovico è una struttura comunale, frequentata in particolare dagli anziani di “Anni Verdi”. Le condizioni del balcone, secondo quanto riferito, erano state segnalate già più volte in passato da alcuni esponenti di associazioni, ora si terrà l’intervento che intende riportare il decoro e soprattutto l’igiene.