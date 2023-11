Black out di corrente elettrica in diverse zone della città di Lissone: sabato di disagi in abitazioni, negozi, esercizi commerciali di media e grande distribuzione. Sono numerose le segnalazioni che dalle prime ore di sabato 4 novembre hanno iniziato a circolare tra gli abitanti dopo aver appurato la mancanza di corrente elettrica che si è protratta per diverse ore.

Colpiti un po’ tutti i quartieri, ma da una prima disamina sembrerebbe che la zona di via Trieste, quartiere Rutunda, sia stata fra le aree in cui il black out abbia avuto una durata maggiore. Disagi evidenti ad alcune attività commerciali del quartiere; in alcuni esercizi – raccontano dei testimoni- è stato impossibile utilizzare le casse per i pagamenti. Da qui la chiusura temporanea forzata. In altri casi, per arginare il disagio, l’alternativa è stata quella di usare Pos a batteria.

Lissone: black out diffusi in tutta la città, alcune segnalazioni già venerdì 3 novembre

La problematica si è protratta sin dopo mezzogiorno, tra cali di tensione e blocco totale, anche se stando alle ultime informazioni ancora nelle prime ore del pomeriggio di sabato 4 novembre in alcune vie della città la situazione non sarebbe rientrata.

Si apprende inoltre che ad esempio nella zona di viale Martiri della Libertà alcune attività abbiano riscontrato problemi già dal pomeriggio di venerdì 3 novembre. Preoccupazioni sono state evidenziate da alcuni cittadini per il rischio di potenziali danni agli elettrodomestici. Capita infatti che dopo un breve black-out si scopra che alcuni apparecchi digitali abbiano riportato dei danni, non solo per la sospensione dell’alimentazione, ma anche per gli sbalzi di tensione spesso correlati ai tentativi di ristabilire il servizio.