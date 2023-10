Lissone: Alzheimer Cafè e il ruolo di amici e parenti per sostenere le persone malate

“Alzheimer Cafè” a Lissone è un progetto che accompagna le famiglie in un percorso di aiuto, sostegno e conoscenza della malattia di Alzheimer attraverso cicli di incontri, con cadenza mensile, nel corso dei quali diversi esperti tratteranno questa patologia da vari punti di vista in un ambiente conviviale. Sabato 28 ottobre, alle 15, a Villa Magatti, si terrà l’incontro di presentazione “Le Demenze: presente e futuro” con relazione a cura del dottor Roberto Dominici. Dall’11 novembre sino a maggio 2024 a Villa Magatti, dalle 15 alle 17, si terranno gli incontri ad ingresso libero previsti dal ciclo 2023-2024 nel corso dei quali diversi esperti tratteranno questa patologia da vari punti di vista.

Lissone: Alzheimer Cafè e le finalità della rassegna

Gli operatori professionisti hanno un duplice obiettivo: offrire ai malati di Alzheimer, in un contesto protetto, attività strutturate volte al mantenimento delle capacità personali, relazionali, emotive e sociali degli anziani e offrire alle persone, familiari, care givers dei malati, uno spazio di ascolto e di confronto promuovendo momenti informativi e formativi con personale specializzato nel trattamento della patologia e attraverso il confronto delle reciproche esperienze. «Crediamo che la cura delle relazioni dei malati con i loro familiari, gli amici e gli assistenti sia una terapia efficace per ridurre i segni della sofferenza e i danni indotti dalla malattia e perché i familiari possono fare meglio se non sono lasciati soli» dichiara la presidente di Aral Onlus, dottoressa Giovanna Frasca. Gli incontri di Alzheimer Cafè sono gratuiti, ma su prenotazione: 347 0774329 (Ivana Lambrughi), 348 9256938(Mariangela Arosio). Aral Onlus è il sodalizio che intraprende una serie di progetti per supportare, migliorandola, la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari (organizzazione e gestione di gruppi di auto-aiuto, programmi di musicoterapia (MT) per i pazienti affetti da demenza). La cura delle relazioni dei malati con i loro familiari, gli amici e gli assistenti possono essere una terapia efficace per ridurre i segni della sofferenza e i danni indotti dalla malattia e perché i familiari possono fare meglio se non sono lasciati soli.

Lissone: Alzheimer Cafè e i progetti messi in campo

L’associazione ha messo in atto progetti per gli ospiti del nucleo Alzheimer della Rsa Agostoni e Alzheimer Cafe‘ è rivolto a tutto il territorio e in particolar modo alle persone colpite che vivono ancora nella propria casa. Un aiuto prezioso che Aral Onlus porta avanti da oltre dieci anni a Lissone, fornendo sostegno e ascolto.