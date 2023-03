Lissone: addio all’ex sindaco Adriano Muschiato, “uomo del dialogo”

La città di Lissone dice addio ad una delle sue figure più stimate e rappresentative: domenica 12 marzo è scomparso all’età di 74 anni l’ex sindaco Adriano Muschiato. Professore di biologia e materie scientifiche al liceo Enriques, nel 1992 scese in campo in politica candidandosi come sindaco per la Democrazia cristiana.

Eletto, guidò la città di Lissone sino al 1993, e fu l’ultimo primo cittadino eletto dal consiglio comunale, prima della nuova legge elettorale con l’elezione diretta del sindaco, l’ultimo sindaco della Prima Repubblica. Un breve mandato segnato dalla crisi dei partiti storici di allora a cui seguì il commissariamento.

Addio a Muschiato: il ricordo del Pd

“Adriano è stato uomo del dialogo dai tempi della sua militanza nella Dc, poi nella Margherita e successivamente nella sua militanza tra le fila del Partito Democratico a cui ha aderito fin dalla sua nascita” ricorda il Pd di Lissone in una nota in cui esprime cordoglio per la scomparsa dell’illustre concittadino.

Professore, intellettuale, impegnato da sempre nel mondo dell’associazionismo cattolico, nel mondo della formazione per adulti e nella comunità pastorale, ha fornito il suo apporto e la sua cultura a favore del prossimo, esprimendo al meglio il suo impegno fatto di dialogo e sviluppo della formazione. Numerosi i messaggi di cordoglio che giungono da parte dell’intero mondo politico lissonese, nelle cui testimonianze emerge il dolore per la perdita di un uomo definito “un maestro”.

Addio a Muschiato: l’impegno sociale e culturale

Muschiato lascia un segno tangibile e profondo nella storia di Lissone, una città nella quale ha coltivato passione politica e impegno civile. Un volontario dal cuore grande, che si è speso per la città che amava e per la quale si è dedicato in prima persona in veste da sindaco. Una guida attenta ai bisogni dei lissonesi, un uomo vicino alle realtà locali che esprimono valori di altruismo e solidarietà sociale. Attraverso la sua partecipazione alla vita culturale di Lissone, ha poi saputo distinguersi come relatore in diversi incontri e serate volte alla conoscenza e all’approfondimento di tematiche di particolare rilievo, dalla religione, alla storia, all’arte.

Adriano Muschiato è stato anzitutto un lissonese innamorato della sua città. Una persona per bene, colta e generosa, vicina alla gente con un approccio non comune che oggi più che mai, in una società trascinata da ego ed individualismo, rappresenta una grande perdita per la vita di una comunità.