Limbiate: tutti a caccia dei biglietti per i Legnanesi

Dalle code in municipio per accaparrarsi un biglietto per lo spettacolo de “I Legnanesi“, agli spettacoli per tutta la famiglia che accontentano i più piccoli. Il Teatro comunale di Limbiate conferma coi numeri della stagione 2023/2024 che la struttura cittadina è luogo culturale per eccellenza del territorio. Dove i cittadini, adulti e bambini, possono trovare un’offerta su misura che piace ed attira in sala numerosi appassionati. Andare a teatro continua ad essere per i limbiatesi davvero un piacere, uno fra i passatempi preferiti e la stagione che ha già riservato dei pienoni a fine 2023, promette di raccogliere nuovi consensi a partire da questo mese. L’attesa si è già surriscaldata in particolare per la mitica Famiglia Colombo, protagonista della compagnia teatrale “I Legnanesi” che salirà sul palco del teatro comunale di Limbiate il 7 e l’8 maggio. Lunghe code si sono registrate in municipio subito dopo le festività natalizie: la corsa al botteghino si è fatta notare confermando che per quelle date sarà facile prevedere il sold out.

I Legnanesi a Limbiate: tutti a caccia dei biglietti e la stagione in corso

Da qui a maggio, la rassegna 2023-2024 regalerà altri spettacoli degni di nota, da non perdere. Per la stagione “Teatro Famiglia”, già domenica 11 febbraio, alle 16, andrà in scena lo spettacolo “Agenzia Gulliver”, mentre sabato 17 febbraio, alle 21, tempo di risate e divertimento con “Nei loro panni”, di e con Claudio Lauretta, notissimo artista che in radio, tv e teatro impersona con successo personaggi del mondo dello spettacolo. Sino a fine marzo il teatro comunale ospiterà nuovi appuntamenti serali e pomeridiani. Chiusura col botto a maggio con il doppio spettacolo de I Legnanesi.