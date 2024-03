Limbiate, nel cantiere della scuola arriva “Striscia la Notizia”: il sindaco promette tempi brevi per la ripartenza

Limbiate: nella scuola “ferma con le quattro frecce” arriva l’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti. È andato in onda nella puntata di sabato 9 marzo il video della trasmissione satirica di Canale 5 nel quale Brumotti, in sella alla sua bici, ha fatto tappa nel quartiere San Francesco a Limbiate dove c’è una scuola iniziata nel 2019 e non finita. Tre milioni sono già stati spesi e ne servirebbero altrettanti.

“Striscia la Notizia”: la storia del cantiere

Il sindaco Antonio Romeo nel cantiere

«Siamo venuti qui perché ci saranno bambini che diventeranno asinelli perché non è finita una scuola -scherza in apertura di video Brumotti che pedala all’interno dello scheletro di cemento-: qui doveva nascere una scuola, anzi, c’era già, è stata abbattuta nel 2018 e nei tre successivi anni qualcosa è andato storto. I tempi si sono allungati per diversi motivi e il cantiere riparte nel 2019, ma poi si ferma per il Covid. I lavori ripartono nel 2021 e si rifermano per l’aumento dei prezzi. Il Comune ha perso i fondi ministeriali per la scadenza dei termini, quindi deve trovare altre risorse».

“Striscia la Notizia”: Romeo assicura l’inaugurazione nel 2025

Il futuro? Brumotti lo chiede direttamente al sindaco di Limbiate Antonio Romeo che lo raggiunge al cantiere. «L’ho promesso ai cittadini, nel settembre 2025 la scuola sarà riaperta – dice Romeo che invita Brumotti a tornare a Limbiate per l’inaugurazione-: qui vedrai anche una ciclabile, una strada nuova e un parcheggio enorme». L’inviato di “Striscia la Notizia” fa un nodo al fazzoletto: la promessa di ritornare in Brianza.