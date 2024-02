Brumotti a Limbiate per il cantiere della scuola Frank, il sindaco: «Stiamo rifacendo l’appalto, ci vediamo a settembre 2025»

Vittorio Brumotti a Limbiate: l’inviato del tg satirico “Striscia la Notizia” ha fatto tappa in città in sella alla sua inseparabile bici per segnalare un cantiere– come dice lui – “fermo con le 4 frecce”, quello della scuola Anna Frank nel quartiere San Francesco.

Brumotti a Limbiate per il cantiere della scuola Frank, una storia iniziata nel 2015

Martedì 30 gennaio, Brumotti ha documentato l’annosa vicenda proprio all’interno dello scheletro di quello che dovrebbe diventare la nuova scuola primaria, ma che di fatto ha subito una serie di intoppi. Un’operazione partita nel 2015 con la chiusura della vecchia struttura contenente amianto e conseguente trasferimento degli alunni in altri plessi della città. Da allora, quello che avrebbe dovuto essere un disagio temporaneo per le famiglie, è diventato invece un calvario: due anni di difficoltà ad avviare i lavori, finanziati a metà dallo Stato, le problematiche dell’azienda appaltatrice, aggravati anche dalla pandemia, fino al contenzioso legale.

Brumotti a Limbiate per il cantiere della scuola Frank, la rivelazione del sindaco

Sta di fatto che il cantiere risulta incompiuto. E mentre le famiglie protestano ed attendono – scoraggiate – nuove buone, ecco che a far finire sotto i riflettori nazionali la vicenda cittadina ci ha pensato “Striscia la Notizia” che prossimamente trasmetterà su Canale 5 le immagini delle riprese effettuate a fine gennaio a Limbiate. Brumotti, con le evoluzioni in bici, farà vedere a tutta Italia lo stato della situazione della scuola Anna Frank.

L’inviato ha voluto incontrare sul posto il sindaco Antonio Romeo con il quale ha parlato della vicenda davanti alle telecamere. Il primo cittadino di Limbiate anticipa i contenuti della chiacchierata, annunciando una luce in fondo al tunnel.

Brumotti a Limbiate per il cantiere della scuola Frank, obiettivo 2025

«Stiamo rifacendo l’appalto e l’obiettivo rimane settembre 2025 per aprire la scuola – dichiara il sindaco – abbiamo spiegato che non è un’opera incompiuta perchè abbiamo una causa in corso. Dobbiamo riappaltare tutto e ci sono stati costi maggiori. I soldi però ci sono, per l’adeguamento dei prezzi abbiamo messo altri soldi. E’ da anni che si parla di questa scuola, purtroppo, ma ci sono state vicissitudini imprenditoriali che ci hanno portato a rescindere il contratto, poi il Covid, l’aumento dei prezzi e una causa». Romeo annuncia di aver dato appuntamento all’inviato di Striscia per settembre 2025.

«Si è dovuto aspettare i tempi delle nuove procedure, ma spero che Brumotti torni ad opera conclusa, lui ha già detto che verrà. Settembre 2025 è una data che credo potrà essere rispettata. Capisco benissimo i cittadini e io non vorrei essere ricordato come il sindaco di un’opera incompiuta».