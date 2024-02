Limbiate: due cani lasciati di notte nel bagagliaio, proprietario denunciato

Una coppia di cani lasciati di notte nel bagagliaio di un’auto. Il proprietario rientra a Limbiate solo alle 10.30 del mattino successivo. La polizia locale, allertata da alcuni segnalatori, multa il proprietario che è denunciato per maltrattamento di animali. L’episodio risale alla fine di gennaio quando al comando giunge la segnalazione di un cittadino che in via Montebianco, quartiere Mombello, riferisce di un cane rinchiuso all’interno di un’auto posteggiata. Gli agenti si recano sul posto con l’ausilio e l’assistenza del personale del canile.

Limbiate: due cani lasciati di notte nel bagagliaio, il proprietario era andato a fare colazione in provincia di Bergamo

Risaliti alla proprietaria dell’auto, gli agenti invitano la stessa ad aprire il mezzo: nel bagagliaio non c’è solo un cane, ma ben due barboncini bianchi. I cani, che non sono di proprietà della residente, appaiono in buono stato di salute benchè – accertano subito dopo gli agenti- siano stati lasciati in auto dalle 5 del mattino sino alle 10.30 dal proprietario che, in quel lasso di tempo, si era recato in provincia di Bergamo per fare colazione con gli amici coi quali aveva trascorso la nottata. I cani erano quindi stati “parcheggiati” nell’auto di una conoscente. Non figurano di fatto gli estremi per il reato di abbandono, ma il proprietario dei cani è stato denunciato per maltrattamento di animali.

I due barboncini erano stati lasciati chiusi in auto, con una temperatura esterna rilevata al di sotto dello 0 termico. Lasciare appositamente un cane chiuso nell’abitacolo della macchina viene considerato reato.