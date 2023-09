Limbiate, bruciano cataste di legno intervengono i vigili del fuoco

Grosso incendio a Limbiate, andate a fuoco diverse cataste di legna. Questa mattina alle 5 a Limbiate in via Palermo sono state intervenute diversi mezzi per spegnere le fiamme divampate durante la notte. Sul posto due auto pompe dal distaccamento di Desio e Lazzate due invece dal comando di Monza e dal distaccamento volontario di Lissone e un modulo antincendio boschivo dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago, per un incendio di cataste di legna all’interno di un terreno agricolo.

L’intervento da parte delle squadre dei vigili del fuoco dopo oltre 5 ore di lavoro, è ancora in corso.