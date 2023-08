Lesmo si sveglia senza il gas per colpa di un fulmine

Un lunedì di passione quello del 28 agosto tra Gerno e Peregallo. In diverse vie tra le due frazioni di Lesmo alcuni residenti si sono svegliati senza il gas e sono stati allertati i tecnici dell’azienda che gestisce il servizio di distribuzione del metano, che si sono messi subito al lavoro.

Lesmo si sveglia senza gas e l’allerta sui social

A causare il problema è stato un fulmine che ha danneggiato le tubature conduttrici sia di acqua che di gas, motivo che ha richiesto la sospensione della fornitura di gas per diverse abitazioni. In tanti hanno lanciato l’allarme anche attraverso i social affermando che via Petrarca, via Ungaretti, via Alla Cava, via Caglio, via Cascina Vari e via Mazzini sono rimaste sprovviste del gas per accendere i fornelli in queste ore.

Lesmo si sveglia senza gas e i tecnici al lavoro

Tecnici di Italgas e Brianzacque (che hanno eseguito interventi di emergenza già durante la notte) hanno iniziato da inizio mattina per trovare i tubi danneggiati e procedere ai necessari interventi, ma le operazioni si sono rivelate più difficoltose del previsto.“Al momento ci informano che il servizio potrebbe riprendere entro sera, ma per la particolarità del danno e le condizioni atmosferiche, non è possibile garantirlo” ha fatto sapere il Comune