Lesmo piange Francolini, figura storica della sinistra locale

Lesmo piange la scomparsa di Sergio Francolini storica figura della sinistra locale. L’uomo 83enne si è spento giovedì 21 luglio, lasciando la moglie Anna Levrero ex consigliere di opposizione per tanti anni in Comune e i figli Cristina, Carlo, Grazia e Andrea.

Lesmo piange Francolini e la passione politica

Sergio Francolini foto del profilo Facebook

Ex dirigente d’azienda all’Ibm di Vimercate e in pensione da tempo, Francolini era malato da anni. Eppure la sua passione politica lo aveva portato a incontrare insieme alla sua consorte la nuova amministrazione comunale capitanata dal sindaco Francesco Montorio.

Lesmo piange Francolini e la cerimonia funebre

Francolini laureato in Economia all’Università di Genova aveva visto sbocciare il suo amore con Levrero proprio tra i banchi dell’ateneo ligure. I funerali civili si terranno sabato 23 luglio alle 16 nella casa funeraria Mattavelli a Osnago.