Lesmo, la festa dello sport è un successo

Grande successo per la prima edizione di Lesmo Sport per Tutti con centinaia di ragazzi, bambini e adulti che si sono cimentati nelle diverse discipline tra l’impianto di via Petrarca e il PalaIlpra. Calcio, basket, pallavolo, equitazione, fitness e molto altro hanno coinvolto sabato 7 settembre la comunità locale insieme a tante associazioni sportive e non solo.

Lesmo, la festa dello sport e la soddisfazione del Comune

Grande la soddisfazione dell’amministrazione che ha organizzato la giornata e ha fatto sapere che “il nostro obiettivo di diffondere la cultura dello sport tra i giovani e meno giovani per giocare, incontrarsi e crescere è stato pienamente raggiunto grazie alla straordinaria partecipazione di tutte le realtà sportive del nostro Comune”. Un ringraziamento la giunta guidata dalla sindaca Sara Dossola lo rivolge anche a “a tutte le associazioni di volontariato e culturali che hanno dato il loro prezioso contributo testimoniando ancora una volta quanto il tessuto sociale di Lesmo sia ricco, unito e generoso”. Rinnovando inoltre l’invito per la prossima edizione della manifestazione sportiva.

Lesmo, la festa dello sport e le associazioni coinvolte

Protagonisti tra i sodalizi sportivi: FC Lesmo Monza e Brianza Dream Volley Lesmo Arte e Spettacolo, Playsport Rugbytots Monza AS Lesmo Chioso Equitazione Jumping Team Club Monza Lesmo -RSFC italian Rambo Special fight club -Raselp Peregallo.Mentre nell’ambito sociale e culturale hanno preso parte: Admo Lesmo-APM associazione Pro Musica-ANPI Lesmo-Associazione Nazionale Carabinieri di Lesmo- Avis Lesmo-Banca del tempo Cronoteca-Croce Bianca di Besana Brianza sez Lesmo- Ezio Bosso Music -Musicart-Perle Noi e la Protezione Civile.