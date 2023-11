Lesmo: fotografa bambini al campo di calcio, fermato dai genitori e denunciato

Da come si comportava sembrava proprio un osservatore calcistico alla ricerca di futuri talenti. Si piazzava a bordo campo e fotograva i bambini che “riteneva” degni di attenzione. E tutto questo fino a quando, nello scorso mese di ottobre, non è arrivato a Lesmo.

Lesmo: fotografa bambini al campo di calcio, si fingeva “osservatore” della squadra ospite

Anche qui, con nonchalance, si è messo a bordo campo e ha cominciato a scattare fotografie. La cosa in verità ha subito destato l’attenzione di alcuni genitori che, non avendo mai visto l’uomo prima di allora, si sono avvicinati per chiedere chi fosse.

“Un osservatore della squadra ospite”, avrebbe detto. Risposta esauriente, ma non abbastanza per quei genitori che, non convinti, hanno chiesto ai genitori al seguito degli ospiti se lo conoscessero.

A quel punto, di fronte a risposte negative i dirigenti lesmesi hanno preferito declinare la strana situazione direttamente ai carabinieri della stazione di Arcore che sono arrivati in pochi minuti al campo sportivo di via Petrarca.

Lesmo: fotografa bambini al campo di calcio, denunciato un uomo di 45 anni di Sondrio con materiale pedopornografico sui suoi device

E a quel punto il non più sconosciuto, un 45enne della provincia Sondrio, vistosi scoperto, non ha fatto altro che ammettere i veri motivi per cui si trovava lì. E alla richiesta dei militari di visionare sia lo smartphone che un computer che custodiva in macchina, ha ammesso subito cosa vi avrebbero trovato: immagini e video di pedopornografia che non lasciavano più dubbi. Portato in caserma l’uomo è stato denunciato. Il Tribunale di Milano deve fissare la data del processo.